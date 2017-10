Racen kost ’baby Schumi’ ton per jaar!

Vicewereldkampioen bij het karten is Mick Schumacher al, en die titel was voor de gerenommeerde Nederlandse renstal Van Amersfoort reden hem een contract aan te bieden voor de nieuwe Formule 4-klasse, bedacht door oud-coureur GERHARD BERGER (55). Er wordt geracet door coureurs tussen de 15 en 17 jaar en de auto’s gaan niet zo hard als bij de ’echte jongens’ van de Formule 1. Dat wil zeggen 200 tegen ruim 350 kilometer per uur.

En er is nog een essentieel verschil: geld. Schumacher jr. krijgt geen salaris in de Formule 4, terwijl ter vergelijking wereldkampioen FERNANDO ALONSO (33) vorig jaar aan salaris van 20 MILJOEN euro opstreek. De nieuw opgezette raceklasse is dan ook vooral bedoeld om supertalenten te laten wennen aan de echte racerij, en te investeren in zichzelf.

Létterlijk investeren, want iedere coureur moet zelf een ton per seizoen meenemen. Dat zal Mick niet van zijn zakgeld kunnen betalen, maar gelukkig hebben zijn ouders voldoende op de bank staan om dat te bekostigen. Het vermogen van zijn vader MICHAEL (zie kader) wordt geschat op zo’n kleine 700 miljoen euro, dus voorlopig kan Mick daar nog wel een poosje van rijden. Voor die 100.000 euro is hij dan wel een seizoen lang verzekerd van een auto, al het materiaal en de mogelijkheid om ooit in de koningsklasse van de autosport, de Formule 1, te racen.

Op 24 april begint voor Mick het seizoen in het Oostenrijkse Oschersleben, hij is dan 16 jaar. Zijn vader was drie jaar ouder toen hij kampioen werd in de Formule Koningsklasse. Als 21-jarige debiteerde hij op het Belgische circuit van Spa Francorchamps. 308 races en 91 overwinningen verder was Michael ook nog eens zevenvoudig wereldkampioen. Als de voortekenen niet bedriegen, zou zich in Oostenrijk zomaar de volgende weergaloze carrière van een racende Schumacher kunnen aandienen.