Adrienne Warren speelt Tina Turner in musical

De actrice maakt hiermee haar debuut in het gerenommeerde Londense theaterdistrict West End. Adrienne Warren is lyrisch over de samenwerking en haar ontmoeting met het popicoon. „Het is en zal altijd één van de mooiste momenten van mijn leven zijn. Toen ik opgroeide, keek ik altijd naar Tina. Ik kon eerder met mijn heupen schudden dan dat ik mijn schoenveters kon vastmaken!”

Toch vindt ze het ook een hele verantwoordelijkheid om het personage van Tina te vertolken. „Ik ben in de eerste plaats een fan. Daarom is het spelen van Tina Turner een verantwoordelijkheid waar ik me zeer vereerd mee voel, maar waar ik me ook nederig bij voel.”

Knock-out

Tina Turner is blij met de keuze voor Adrienne Warren. Ze noemt de actrice een ’uitzonderlijk talent’. „Het is geen gemakkelijke rol, het zal emotioneel en fysiek veel van haar vragen. Het vergt ook moed van Adrienne. Ik kijk ernaar uit haar vaker te ontmoeten en een goede band met haar op te bouwen. Dat zal ongetwijfeld gebeuren in de voorbereidingen en samenwerking.”

De musical wordt geen feestje á la musical Mamma Mia. Het zal gaan over het huiselijk geweld waar Tina mee te maken kreeg. Haar man Ike mishandelde haar regelmatig. Tina zegt hierover: „Ik ging vaak zelfs knock-out. Dan stond ik later met zoveel pijn op het podium, dat kun je je niet voorstellen. Een blauw oog, een gezwollen neus, maar ik ploeterde door.”

Erfenis

Gisteren werd de show gelanceerd. Tina had de musical niet per se nodig, zei ze naar aanleiding daarvan. „De kaarten en brieven die ik krijg, doen me meer. Ongelooflijk hoe mensen over me denken en wat voor erfenis ik heb gecreëerd.”

De musical TINA gaat in april 2018 in première in het Aldwych Theatre in het Londense theaterdistrict West End.