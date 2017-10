Koninklijk gesigneerde ukelele onder de hamer

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Photos Ltd

Een ukelele die gesigneerd is door prins Charles en Camilla Parker wordt geveild voor het goede doel. De prins en zijn echtgenote zetten in 2015 hun handtekening op het muziekinstrument, tijdens de heropening van de Clutha bar in Glasgow.