Christy Turlington: ’Ook veel ’Weinsteins’ in modellenwereld

Zelf is Turlington nooit slachtoffer geweest van ongewenste intimiteiten, dankzij de aanwezigheid van haar moeder toen ze nog een jong model was. „Er werd heel goed voor me gezorgd”, aldus het 48-jarige model. „Maar de modellenwereld zit vol jagers die proberen te profiteren van afgewezen en eenzame meiden”, vertelt Turlington.

Sommige jonge modellen keken naar Turlington op en het voormalige Calvin Klein-model denkt dat ze door andere vrouwen werd gezien als iemand bij wie het veilig was om bij in de buurt te zijn. „Er waren geen begeleiders op de set. Niemand controleerde onze werkuren, of de shoot wel gepast was en niet obsceen voor onze leeftijd, of de crew zich wel gedroeg. En ook niemand werd gestraft als de regels werden gebroken”, legt Turlington uit.

De beschuldigingen aan het adres van Hollywoodproducent Harvey Weinstein over zijn seksueel intimiderende gedrag ten aanzien van actrices heeft wereldwijd veel losgemaakt. Talloze vrouwen delen hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook diverse Nederlandse vrouwen, werkzaam in theater, film of media vertelden afgelopen tijd over situaties van seksuele intimidatie of aanranding. Zo liet actrice Miryanna van Reeden via haar Facebookpagina weten jaren geleden onzedelijk betast te zijn na een theatervoorstelling.