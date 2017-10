Zanger Frank Ocean wint rechtszaak tegen vader

De zaak draaide om een blogpost van de artiest op Tumblr. Daarin schreef Ocean dat hij als zesjarige hoorde hoe een transgender serveerster door zijn vader ’flikker’ werd genoemd. „Hij sleurde me het restaurant uit en zei dat ze ons niet mocht bedienen omdat ze vies was. Dat was de laatste middag dat ik mijn vader zag en de eerste keer dat ik dat woord hoorde.” Maar volgens Cooksey heeft het incident nooit plaatsgevonden. Hij eiste ruim 14 miljoen dollar van zijn zoon.

„Ik ben blij voor Frank dat hij deze zaak nu achter zich kan laten”, zei de advocaat van de artiest bij het verlaten van de rechtbank. Ocean vroeg de rechter al in een eerder stadium om de aanklacht van zijn vader naar de prullenbak te verwijzen. De zanger heeft nog niet gereageerd op de voor hem positieve uitspraak van de rechter.