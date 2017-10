Premier Trudeau in tranen om overlijden Downie

Bekende Nederlanders gaan in het nieuwe SBS6-programma Keep It Cool strijden tegen hun eigen hartslag. In elke aflevering krijgt een artiest of presentator een aantal moeilijke vragen en behendigheidsoefeningen. Voor elke opdracht of vraag krijgt de deelnemer 200 hartslagen. Elke overgebleven hartslag wordt omgezet in geld, dat wordt gedoneerd aan een goed doel van de VriendenLoterij.