Geen steun voor Lindsay Lohan na mishandeling

Bij een foto van haarzelf in de film The Parent Trap schijft Lindsay op Instagram dat niemand voor haar opkwam toen ze werd mishandeld door haar ex-verloofde. Tevens vraagt ze zich af of het iemand eigenlijk wel wat kan schelen wat haar is aangedaan.

De actrice was in 2016 verloofd met de Russische miljonairszoon Egor Tarabasov, maar verbrak de relatie nadat hij geweld tegen haar zou hebben gebruikt. Lindsay kwam vorige week in opspraak toen ze het opnam voor Harvey Weinstein, de Hollywoodproducent die door tientallen vrouwen wordt beschuldigd van seksuele intimidatie.