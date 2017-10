Prins William krijgt voetbalshirts rivaliserende club

Prins William, prinses Catherine en Prins Harry bezochten gisteren in het stadion een evenement dat bedoeld is om jonge sportcoaches te steunen. Mark Noble, aanvoerder van de club, overhandigde hen twee shirts met de namen van hun kinderen en hun huidige leeftijd: George met rugnummer 4 en Charlotte met rugnummer 2.

„Of ze de shirts zullen dragen, weet ik niet. We weten dat prins William een Aston Villa fan is, maar we wilden gewoon een mooi gebaar maken en hen zo laten weten dat ze hier van harte welkom zijn”, aldus de aanvoerder.