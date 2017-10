Countryzangers eren slachtoffers Las Vegas

v.l.n.r.: Chris Stapleton, Brian Kelly, Tyler Hubbard, Jason Aldean, Keith Urban en Luke Bryan bij de CMT Artist of the Year Awards Ⓒ Hollandse Hoogte

Tijdens de CMT Artists of the Year show in Nashville namen Jason Aldean, Luke Bryan, Florida Georgia Line, Chris Stapleton en Keith Urban ter ere van de slachtoffers van de schietpartij in Las Vegas niet hun awards in ontvangst en bleven de gebruikelijke speeches achterwege. In plaats daarvan trad een aantal van hen op, meldt Billboard.