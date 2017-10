Voor het eerst transgender op cover Playboy

En daarmee mag de 26-jarige Ines Rau zich officieel playmate noemen. Het model, geboren in Parijs, zegt in het blad lang verzwegen te hebben transgender te zijn. „Ik was bang dat ik geen vriendje kon krijgen en dat mensen mij vreemd zouden vinden. Op een gegeven moment had ik iets van: weet je, je moet zijn wie je bent. De mensen die mij afwijzen zijn het niet waard.”

Rau is niet het eerste model dat na de transitie van man naar vrouw uit de kleren gaat voor Playboy. In september 1991 stond de Britse transgender Tula in het erotische bad, maar in tegenstelling tot het Franse model haalde ze de cover niet.

Naast de historische voorpagina van het nieuwe nummer, zal Playboy komende maand ook een speciale editie uitbrengen als eerbetoon aan het leven van Hugh Hefner. De geestelijk vader van het blad, die vorige maand op 91-jarige leeftijd overleed, wordt op de cover van de special afgebeeld met een zwartwit-foto uit 1965, waarop hij 39 jaar is. Hefner is de elfde man op de Playboy-cover, maar de eerste die alleen te zien is, zónder de aanwezigheid van vrouwelijke modellen.