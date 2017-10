Brits Film Instituut ontneemt Harvey Weinstein lidmaatschap

De lowbudget horrorhit Get Out heeft de meeste nominaties in de wacht gesleept bij de Gotham Awards, prijzen voor de beste ‘independent’ Amerikaanse films van het jaar. De film, over een donkere jongen die op bezoek gaat bij zijn racistische blanke schoonfamilie, maakt kans op beeldjes in de categorieën beste film, regisseur, acteur en scenario. Dat heeft de organisatie van de Gotham Awards donderdag bekendgemaakt.