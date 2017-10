Saskia Noort verzweeg verkrachting 35 jaar lang

Het gaat mis op een avond waarop ze naar eigen zeggen „op een plek was waar ik niet hoorde te zijn in een te kort rokje”. In de tuin van een buurman wordt Saskia op de grond geduwd en door hem verkracht, terwijl haar vrienden binnen zitten. „Om hulp vragen was makkelijk geweest. Gillen, schreeuwen, trappen, bijten. Maar ik deed niets. Ik liet hem inbeuken op mijn lichaam.”

Na deze vreselijke gebeurtenis besluit ze naar binnen te glippen, kleren van een vriendin aan te trekken en te doen alsof er niets gebeurd is. „Natuurlijk wist iedereen op het feest wel iets, en daar glimlachte ik dan om. Ik haalde de morningafterpil en zweeg, zelfs toen mijn moeder de verpakking vond, zelfs toen een vriendin me toevertrouwde dat dezelfde buurjongen/man haar had geprobeerd aan te randen.”

Als haar eigen dochter veertien jaar oud is, dezelfde leeftijd als Saskia destijds, besluit ze haar verhaal toch te vertellen. Ze is doodsbang dat haar hetzelfde kan overkomen. Maar inmiddels heeft ze daar spijt van, zo vertelt ze in een open brief aan de Volkskrant: „Ik praatte en alles waar ik al die jaren bang voor was, gebeurde. Ik werd niet geloofd, het was mijn eigen schuld, dit was geen echte verkrachting, ik wilde zeker aandacht, het kon niet waar zijn, want waarom vertel je zoiets nu pas? Je gaat toch niet weer over die verkrachting beginnen? Ik wilde dat ik was blijven zwijgen, dat ik de woorden terug kon nemen, ik wilde weer doen alsof het nooit was gebeurd. Want dit verhaal is het veiligst bij mij, het geheim in mijn donkere nacht.”