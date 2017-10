Patrick Martens denkt dat Morris freak is geworden

Martens speelde de worstelende tiener van 1999 tot 2001. Hij nam afscheid van de rol toen Morris, net als de acteur zelf, er achter kwam dat hij op jongens viel. „Dat kwam veel te dichtbij”, bekent Martens nu. „Ik wist zelf ook wel dat ik op jongens viel, maar ik wilde daar niets van weten. Ik dacht: dan zien mensen dat, en durf ik de deur niet meer uit.”

De acteur geeft geen antwoord op de vraag of Morris terugkeert in de serie. „Ik zou wel graag terug in de tijd willen, terug naar die groep uit 1999”, lacht hij. „Dat was zo’n leuke club. Dat zou ik meteen doen.” In de serie verhuisde Morris naar Curaçao. „Hij begon als een hele brave, lieve jongen. Maar misschien is dat wel verleden tijd inmiddels. Ik denk dat hij een soort freak is geworden.”