David Guetta wint allereerste 538Dance Smash Award

„Guetta heeft het record van de meeste noteringen ooit”, staat te lezen in het juryrapport. „Maar liefst 28 keer scoorde hij met één van zijn hits de Dance Smash. Dit record is nu bekroond met de allereerste 538Dance Smash Award.”

De 49-jarige dj, die bekend werd met de hit Love Don’t Let Me Go, was verrast met zijn vele noteringen. „Dennis Ruyer vertelde net in de uitzending dat 28 van mijn tracks verkozen zijn tot beste dancetrack van het moment”, zei Guetta. „Dat is echt een hele eer.”

Vanaf dit jaar wordt de award jaarlijks door de radiozender uitgereikt aan een artiest die in één jaar veel Dance Smashes scoorde, opviel met een hele bijzondere dancetrack of records heeft verbroken.