Emile Ratelband: ’Peter Jan Rens krijgt geen gelukwensen van me’

Een kleine maand geleden kregen Peter Jan Rens en zijn vrouw Virginia er weer een kind bij: Djanina. Tot een hereniging met Emile Ratelband zal het echter niet leiden. „Ik heb er nog geen seconde aan gedacht om ze te feliciteren”, zegt Emile. „Ik wil niks meer met ze te maken hebben. Het is een stelletje asocialen. Dat hoofdstuk is klaar.”

Ratelband heeft geen zin om een handreiking te doen. „Want als je hem één vinger geeft, neemt hij je hele hand en trekt hij mij zijn leven weer in. Voordat ik het weet kan ik dan weer een kinderbijdrage voor die kleine van hem gaan betalen of weet ik veel wat. Of dan belt hij weer als zijn relatie weer eens uit is. Ik heb er geen trek meer in. Ik heb het allemaal al meegemaakt. Ik hou me verre van hem. Ik kom niet meer bij die man in de buurt.”

Verontwaardigd

Het was dankzij Ratelband dat Peter Jan Rens failliet werd verklaard, nadat hij de 6.000 euro die hij had geleend van Emile nooit terugbetaalde. „Ik moet de curator weer eens bellen over hoe het daar nou mee zit”, zegt Emile. „Ik ben een paar maanden geleden bij hem geweest, toen zei de curator dat er geen geld was en dat ik ervan uit moest gaan dat het faillissement wegens gebrek aan baten zou worden opgeheven.”

En dat terwijl er nog steeds geld binnenkomt bij meneer Kaktus. „Ik gaf aan dat Peter Jan Rens in het land allerlei klussen doet, en toen zei de curator dat Rens de rekeningen wel op een andere naam zou hebben gezet. Maar dat gaat die man helemaal niet na! Dat moet hij toch doen?”, zegt hij verontwaardigd. „Het gaat ook om míjn geld. Maar hij zei dat hij niet zoveel zin had om er veel werk aan te besteden, en dat ik een brief krijg over de afhandeling, en dat ik mijn vordering bij het oud vuil kan zetten.” De vordering van Emile blijft echter 20 jaar geldig. „Dus ik mag hopen dat hij een keer geld beurt.”