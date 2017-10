Koninklijke familie vermaakt zich prima in Argentinië

De lokale krant El Chubut had zich gisteren nog bij de lezers verontschuldigd over het feit dat er geen spoor te bekennen was van het koninklijk gezelschap. Maar toen het gezelschap gisteren aan het einde van de middag aan boord van de Zeus van de maatschappij Southern Spirit het water op ging, kwamen ze in het zicht van de camera’s.

De tijd van het jaar was uitstekend gekozen aldus Clarín want op dit moment zwemmen er voor de kust meer walvissen dan ooit, en ook verschillende soorten. De prinsessen moeten ze ook vanuit hun verblijf in Estancia Rincón Chico, waar ze volgens het lokale radiostation zouden logeren, hebben kunnen zien.