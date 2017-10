Mode Oranjes samengebracht in nieuw boek

Door de komst van internet en sociale media wordt tegenwoordig met meer belangstelling dan voorheen gekeken naar de kleding van de koninklijke familie en dan met name koningin Máxima. Die heeft amper een stap uit haar auto gezet of op Twitter wordt al gemeld wat ze aanheeft, wie het heeft gemaakt, hoeveel het kostte en of het nieuw is danwel eerder gedragen, en bij welke gelegenheid.

Er zijn zelfs waarnemers die regelmatig menen dat de koningin een ’statement’ maakt met haar keuze van kleding of juwelen, waarbij Máxima of haar kamenierster bij het teruglezen nog wel eens met de wenkbrauwen zullen fronsen. Maar door de overvloed aan vaak oppervlakkige informatie blijven de achtergronden en grote lijnen van het koninklijke kledinggedrag onderbelicht. Het Spectrum belooft dat het boek van Els Smit daar wel in voorziet.

Standaardwerk

De auteur heeft met haar eerdere boek het vertrouwen weten te winnen van mode-ontwerpers die voor de Oranjes hebben gewerkt of nog steeds werken. Ook in De nieuwe mode van Oranje geven designers een kijkje achter de schermen en vertellen ze aan de hand van archiefstukken en bewaard materiaal hoe kleding tot stand is gekomen of welke bijzondere stof is gebruikt. Het boek bevat diverse detailfoto’s en stofstaaltjes waarmee de lezer een helder beeld kan vormen van het exquise handwerk van de ontwerpers.