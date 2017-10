Daniel Radcliffe opnieuw naakt op witte doek

De 28-jarige acteur speelt in Jungle de Israëlische avonturier Yossi Ghinsberg, die het waargebeurde verhaal vertelt van hoe hij drie weken wist te overleven in het regenwoud. Tijdens de opnames verloor Radcliffe 7 kilo, passend bij de vermagering van iemand die moet overleven op vogeleieren en bessen.

Hoewel het een dramatische film is, zit er een komische scène in, waarbij Radcliffe, samen met medespelers Alex Russell en Joel Jackson, zijn kleren uittrekt om te gaan zwemmen en daarmee onbedoeld voor het oog van een aantal dorpelingen een striptease opvoeren. Ook zitten er pittige slaapkamerscènes in de film, waarin Radcliffe stript voor medespeler Natasha Pruchniewicz.

Het is niet de eerste film waarin Radcliffe zich van een totaal andere kant laat zien dan het Harry-Potterpersonage waarmee hij wereldroem vergaarde. Eerder dit jaar speelde hij een neonazi in de film Imperium. In 2013 ging hij voor het eerst naakt op het witte doek in de film Kill your Darlings. Ook in toneelstuk Equus op West End stond hij al eens in adamskostuum.

Jungle is gisteren in Amerika uitgekomen en is ook On Demand te zien.