Claudia de Breij ontmoet maker Nationaal Hitteplan

In het inmiddels welbekende fragment fileert De Breij het Nationaal Hitteplan dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet opstellen voor bovengemiddeld hete zomerdagen. Gisteravond ontmoette de cabaretier verantwoordelijke Werner Hagens na afloop van de try-out van haar nieuwe voorstelling NU in Theater PePijn in Den Haag.

„Ladies and gentlemen, we got ‘m! In de oudejaarsconference zei ik dat ik de ambtenaar die het Nationaal Hitteplan heeft geschreven graag eens zou willen ontmoeten.... hier is hij! Werner Hagens, you’re my hero. Hij mailde direct (was ook tijdens de conference al gek geappt door vrienden, haha) en de ontmoeting was gisteravond. Het bleef nog lang onrustig in de stad”, schrijft De Breij bij een foto met Hagens op Instagram. Met de hashtag #drinkvoldoende bedoelde ze ogenschijnlijk geen glaasje water.