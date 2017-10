Saskia Noort dankt mensen voor reacties op verkrachtingsverhaal

„Bedankt lieve mensen voor de brieven, Facebook-berichten, e-mails, messengers en Twitter-berichten. Ik kan niet overal op reageren, maar ik heb wel alles gelezen. Ik ben dankbaar dat er aandacht voor is, dankbaar dat ik gehoord word, maar ik ben ook in shock door alle nare verhalen die me zijn toegestuurd van zowel vrouwen als mannen”, zegt Noort in een videobericht op Instagram.

In een vervolg wat ze gelijk erna plaatst zegt ze: „We gaan niet meer zwijgen, we gaan het allemaal vertellen en daarnaast gaan we door met leven, met liefhebben en niet vergeten dat er ook ontzettend veel lieve en leuke mannen zijn. Laten we stappen blijven zetten en hopen dat we de wereld in de toekomst een stukje veiliger kunnen maken voor onze dochters.”

De thrillerschrijfster vertelde eerder dat ze in de tuin van een buurman op de grond was geduwd en door hem werd verkracht, terwijl haar vrienden binnen zaten. Lees hier haar hele verhaal.