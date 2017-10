Mabel kijkt uit naar bijeenkomst Senegal

„Volgende week zijn we in Dakar voor de bijeenkomst over kindhuwelijken in West- en Centraal-Afrika. Ben jij er ook”, twitterde zaterdag nog de door Mabel geleide organisatie Girls Not Brides. Vorige maand in New York, waar ze in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties tal van bijeenkomsten bijwoonde, kondigde prinses Mabel haar reis naar West-Afrika al aan.

Ze verwachtte dat daar belangrijke stappen gezet zouden kunnen worden in de strijd tegen kindhuwelijken, die met met name in dat deel van Afrika heel veel voorkomen. In Senegal bijvoorbeeld is 32 procent van alle meisjes getrouwd voordat ze achttien zijn.