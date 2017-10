Dochter Carrie Fisher eert moeder met tattoo

De American Horror Story-actrice deelde zondag twee foto’s op Instagram, één van de enkeltattoo van haar eind december overleden moeder, waarop een planeet, de maan en sterren te zien zijn. Op de andere foto staat haar eigen nieuwe lichaamsversiering, waarop strakkere versies van diezelfde hemellichamen prijken.

Zaterdag stond Billie op Instagram stil bij de verjaardag van haar moeder. Ze deelde een kiekje dat ze nam van een stapel foto’s waarop zij als kind met haar moeder te zien is. Het bijschrift schreef ze in emoji’s, zoals haar moeder ook altijd deed op social media. „Fijne verjaardag momby”, spelde de 25-jarige.

Vorige maand vertelde Billie in de talkshow van Ellen DeGeneres dat ze het moeilijk vindt in het openbaar te praten over de dood van haar moeder en oma Debbie Reynolds. „Als ik zeg dat het goed met me gaat, ben ik te blij. En als ik zeg dat het niet zo goed gaat, is het verhaal meteen dat ik een wrak ben. Daardoor weet ik niet zo goed wat ik dan wél kan zeggen”, aldus de actrice. Ze noemde het overlijden van haar moeder en oma één dag na elkaar „nog altijd surrealistisch en onmogelijk om te verwerken.”