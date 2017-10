Roy Donders weer dupe kledingrovers

Roy heeft zaterdag na de diefstal direct foto’s van de ongenode gasten op Facebook geplaatst. Hij schreef daarbij: „Wij hebben jullie betrapt en jullie weten hoe we dat bij Rojami’s oplossen.”

De dieven kregen een dag tijd om zich te melden, maar gaven hier geen gehoor aan. Hierop besloot Roy zondag om ook de bewakingsbeelden op sociale media te delen. „Zo en hier het filmpje... We hebben ook al namen en vermoedens wie dit meisje is. Dus meid, voor de laatste keer, breng de spullen terug of kom netjes betalen, want ik kom er toch achter. Nog meer tips zijn welkom.”