Populair jeugdprogramma ’Brugklas’ gaat overzees

De jeugdreeks kent al lokale versies in Zweden en Denemarken. Het Nederlandse origineel won onlangs op het Televizier-Gala de Gouden Stuiver voor beste jeugdprogramma.

In totaal zijn er in Nederland al meer dan 300 afleveringen van het populaire programma over het leven van brugklassers uitgezonden. Het zesde seizoen is in september begonnen en het tien minuten durende programma is elke schooldag om 18.05 uur te zien op NPO Zapp/NPO 3.