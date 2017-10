Maker LuckyTV op tour door Nederland

De show in zijn thuisstad Den Haag is al helemaal uitverkocht. Hoe het in andere steden zal gaan, durft Van de Pavert niet te voorspellen. Wel heeft hij zijn show getest op zijn vrouw. „Zij heeft een goede smaak. Ze laat me direct weten wat ze ervan vindt.”

Van de Pavert maakte onder zijn pseudoniem Lucky sinds 2005 alle filmpjes voor LuckyTV helemaal zelf, van het script tot aan de montage. De filmpjes gaan op een grappige manier in op actuele gebeurtenissen van de dag.