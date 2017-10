Kris Jenner gaat voor blond

Een glas champagne in de hand, een zonnebril op, een bontstola om: het is één en al Kardashian-stijl wat de klok slaat. En de nieuwe blonde look van Kris Jenner maakt het glamourplaatje compleet. Het is nog niet helemaal zeker of haar haren permanent geverfd zijn, of dat ze een pruik draagt, net als haar dochters soms doen. Het zou echter voor Kris de eerste keer zijn dat ze dat doet.

Het haar kleuren is typisch een Kardashian-Jenner-move: regelmatig wisselen de realitysterren van haarkleur. Alleen Kris Jenner bleef vasthouden aan haar donkere haren. Ze heeft dan ook nog geen foto van zichzelf met haar nieuwe look op haar eigen Instagram gepost.