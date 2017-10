Successchrijver Dan Brown vaart nog steeds eigen koers

„Het gaat niet werken als je gaat schrijven voor wat je denkt dat populair is bij je publiek. Na het succes van de Da Vinci Code had ik daar eerst wel last van, maar ik ben toch weer mijn eigen koers gaan varen.”

Op die manier creëerde hij ook zijn bestseller De Da Vinci Code: „Het kwam voort uit een eigen idee van mij: wat als Jezus niet een zoon van God was? Ik had echt niet verwacht dat dat zo’n controverse zou opleveren.”

Dan Brown kwam naar Nederland om zijn nieuwe boek Oorsprong te promoten. Ook opende hij in Amsterdam het kenniscentrum Ambassade van De Vrije Geest.