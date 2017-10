Studentes Amsterdamse Theaterschool ’doodsbang’ voor Jappe Claes

Uit de verhalen komt vooral naar voren hoe riskant het was voor de studentes om over hun ervaringen te praten. Actrice Cat Smits: „Je hoopt af te studeren en die kans is niet enorm. Veel mensen worden afgewezen of krijgen een negatief bindend studie-advies. Je hebt ongelooflijk veel te verliezen. En Jappe Claes geeft je enorm goed het gevoel dat dat ook echt op dat moment op het spel staat en dat je mee moet dansen. En dat deden andere docenten ook.”

Jappe Claes werd de hand boven het hoofd gehouden en dat maakte de studentes vogelvrij. De studentes praatten er met elkaar over, maar durfden dat alleen lacherig te doen. Ze waren van binnen doodsbang. „Ik wist van een meisje dat zich verstopte op de wc van de achtste verdieping. Ze sms’te anderen: ’Kan ik al naar buiten komen, want Jappe staat me op te wachten.’”

Geraffineerd

Ja, ze hebben vaak genoeg geprobeerd om hulp te vragen. Maar die hulp ontbrak. Ook theatermaker Anne van Veen herkent die moeilijkheid. „Je hebt geen getuigen en geen back-up. Het is belangrijk te laten zien hoe dat gaat, omdat het laat zien hoe de cultuur op die school is.” Ook wist Jappe Claes allerlei manieren om zijn studentes de mond te snoeren. „De manier waarop hij dat psychologisch aanpakt, is heel geraffineerd. Het is onveilig om daar iets tegenin te brengen.”

De theatermaker, die aangeeft dat zij het eerste doelwit van Claes was, laat weten het vooral verschrikkelijk te vinden dat er niets veranderd is nadat zij destijds aangaf wat er speelde. „ Ik ben geschokt dat er nu nog nieuwe verhalen over zijn wangedrag naar buiten komen. Hij is natuurlijk ook niet echt aangepakt: hij is via een achterdeur weggegaan en kon gewoon bij het Nationaal Theater aan de slag.”

Pauw too

Presentator Jeroen Pauw gaat nog even in op de vraag of hij iets dergelijks nooit heeft meegemaakt: „Wel in mijn begintijd. Zeker in die tijd, toen ik er nog wat leuk uitzag, waren er veel homo’s die ook probeerden aan mij te komen, zonder mijn toestemming. Ik vond dat heel leerzaam: ’Zo moet je een vrouw niet versieren’, dacht ik toen.”