Jelle Brandt Corstius werd gedwongen tot orale seks

Zijn verhaal vertelt hij in slechts twee zinnen. „In het prille begin van mijn televisiecarrière ben ik tijdens mijn werk gedrogeerd, en gedwongen tot orale seks, wat verkrachting is. Toen hij mij ook anaal wilde verkrachten nam een overlevingsinstinct het over en ben ik naar buiten gevlucht.”

Als ervaren journalist geeft Brandt Corstius aan wat er mis lijkt met zijn verhaal: de wie, waar en de waarom ontbreken, terwijl elke journalist als eerste leert dat een goed verhaal de ’vijf w’s en de h’ bevat: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe. Corstius heeft een reden dat dit verhaal summier is: „Maar nota bene dit verhaal, dat mij persoonlijk zoveel schade heeft gedaan, kan ik niet vertellen.”

Smaad

Corstius, jarenlang correspondent in Moskou voor Trouw en nu nog als schrijver verbonden aan de krant, schreef zijn verhaal wel degelijk met alle informatie erin. Maar net als andere slachtoffers loopt Corstius tegen het probleem aan dat er geen getuigen zijn. „Het is zijn woord tegen mijn woord. Er zijn geen getuigen, ik ken – voorlopig – geen andere incidenten. Als het tot een rechtszaak zal komen is de kans groot dat hij mij succesvol beschuldigt van smaad, en ik een tweede hypotheek op mijn huis kan nemen om de schadevergoeding te betalen.”

Tussen de regels door is hetzelfde verhaal te lezen dat de afgelopen tijd regelmatig te horen was: de pijn van de ervaring op zich en de pijn dat het verhaal niet te vertellen is omdat het mogelijk niet geloofd zal worden.