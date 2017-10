Actrice Jaime Pressly bevallen van tweeling

De twee nieuwe telgen werden op 16 oktober al geboren maar Jaime maakte het nieuws pas maandag bekend. „Ze zijn er!”, schreef ze onder een foto van de twee baby’s. „Ik introduceer jullie aan onze nieuwe aanwinsten Leo en Lenon”, vervolgt de My Name Is Earl-actrice en sluit gekscherend af met de hashtag #DoubleTroube, dubbel zoveel problemen.

Pressly kondigde de zwangerschap in juni aan en zei verrast te zijn door het nieuws dat ze in verwachting was. „We waren wel al een tijdje aan het oefenen”, grapte de actrice destijds tegen People. „We hebben geen IVF gedaan ofzo. Tweelingen komen ook niet voor in onze familie, dus we waren compleet verrast!”, aldus Pressly.