Mattie beleeft opleving door fotolijstje

Vijf maanden op een rij leverde Q luisteraars in. Jaren was gestaag gebouwd aan succes, maar met de meest recente score in de officiële luistercijfers was Q weer terug op het niveau van vier jaar geleden. Vandaag werden de nieuwe ’rapportcijfers’ bekend en blijkt dat Q-Music weer wat overeind krabbelt. Achter de komma worden een paar tienden marktaandeel gewonnen.

Insiders in de radiowereld hebben hiervoor echter wel een verklaring. De afgelopen maand was namelijk het grootste succes van de zender, de rubriek Het Geluid, weer even terug van weggeweest: de variant op KEES SCHILPEROORT’s Raden Maar uit de jaren zestig.

„Dankzij Het Geluid leeft Q-music altijd even op, om vervolgens weer terug te zakken”, weet deze ingewijde. De winnares won een lieve en spectaculaire 63.700 euro door het vastklikken van een fotolijstje te herkennen. Dat is toch tien procent van Mattie’s inkomen, exclusief de Tesla die hij nooit meer heeft durven afnemen.