Verjaardag extra zware test voor feestbeest Rooney

Volgens een insider is de geboortedag van de profvoetballer een grote gedragstest voor Rooney. „Veel van zijn misdragingen gebeuren als zij van huis is”, weet de kennis. En dat is nu precies het geval: Coleen Rooney is er immers even tussenuit met haar drie zoons nadat echtgenoot Wayne niet alleen met alcohol maar ook met een andere vrouw betrapt was achter het stuur. Rooney zit dus alleen thuis en moet zich op deze feestdag zelf zien te vermaken.

Tijdens haar vakantie op Barbados draagt Coleen geen trouwring; wel draagt ze hun baby in haar buik, het vierde kind van haar en haar jarige echtgenoot. Het zal van zijn gedrag afhangen of ze haar trouwring ooit weer om haar vinger zal schuiven.