Jessica Simpson is getrouwd

Het stel gaf het jawoord op een ranch in Santa Barbara, Californië.

Bij de ceremonie waren 250 gasten aanwezig, waaronder hun twee kinderen 'bloemenmeisje' Maxwell (2) en Ace (1), Jessica's zus Ashlee, Jessica Alba en 'Scrubs'-acteur Donald Faiso.

"'Ja' zeggen in het bijzijn van familie, vrienden en het allerbelangrijkste, onze kinderen, was het mooiste moment van ons leven," aldus het pasgetrouwde stel, dat vier jaar samen is, in een verklaring aan People.

Jessica trouwde in 2002 met 98 Degrees-ster Nick Lachey, waarna de show 'Newlyweds: Nick and Jessica' werd uitgezonden. In 2005 scheidde het stel.