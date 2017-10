Woede om nonchalance Sergio Herman over snelheidsovertreding

Herman werd in augustus veroordeeld tot drie maanden rijverbod plus 720 euro boete. Ook moet hij zijn praktische en theoretische rijvaardigheid opnieuw bewijzen om zijn rijbewijs terug te verdienen. De straf is extra zwaar omdat hij eerder een soortgelijke snelheidsovertreding beging. Voor Sergio hoort dat bij zijn levensstijl. Als topchef staat hij voortdurend onder druk.

Voor de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen is dat weliswaar een veelgehoord, maar ook een volkomen misplaatst argument: „Wat zou hij ervan vinden om die excuses te horen van iemand die hun kind of partner zou aanrijden?”, reageert afgevaardigde Koen van Wonterghem. De vereniging kijkt dan ook vol afgrijzen terug op de onverschillige reactie van Herman.

Ja, Van Wonterghem weet dat Sergio ook zijn eigen leed had, toen hij en zijn echtgenote Ellemieke in maart hun ongeboren kindje verloren. En ja, het is confronterend, maar hij zou de hardrijder graag in gesprek brengen met de ouders van een verongelukt kind. „Zo’n ontmoeting kan helpen om snelheidsduivels met een geweten te schoppen.” Zijn pogingen daartoe hebben tot heden nog niets opgeleverd. „Ik heb geprobeerd Sergio via zijn manager te bereiken, maar nog geen respons gehad.”