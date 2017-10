Adelheid Roosen ontvangt Amerikaanse prijs

Elke drie jaar wordt deze prijs in New York uitgereikt aan een internationale vrouwelijke theatermaker die met haar werk een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd.

De prijs is een initiatief van League of Professional Theatre Women. Volgens de jury maakt Roosen voorstellingen op plaatsen waar de sociale kwetsbaarheid groot is. Zo heeft Roosen het project Wijksafari, waarmee zij gevaarlijke wijken van Mexico in ging.

Twintig vrouwen uit vijftien landen waren voor deze prijs genomineerd. Adelheid Roosen is gekozen uit zes finalisten. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1000 dollar en de reis naar New York om de prijs in ontvangst te nemen.