Drie Belgische films in race Europese Oscars

King of the Belgians en Vincent zijn genomineerd in de categorie European Comedy 2017. King of the Belgians is een Belgisch-Nederlandse roadmovie waarin een ingedommelde koning het leven - en zichzelf - ontdekt.

In Vincent wil 17-jarige wereldverbeteraar Vincent zelfmoord plegen als statement tegen de wereldproblemen. Zijn impulsieve Franse tante Nikki probeert hem te redden en neemt hem mee naar Frankrijk waar ze Vincent de zonnige kant van het leven laat zien. De Frans-Belgische animatiefilm Zombillnium van Arthur de Pins en Alexis Ducord, een horrorfilm voor een groot publiek, is genomineerd in de categorie European Animated Feature Film 2017.

Brimstone

De Nederlandse korte film Information Skies is genomineerd voor de prijs van beste European Short Film. Eerder werd al bekendgemaakt dat zesvoudig Gouden Kalf-winnaar Brimstone van Martin Koolhoven en twee andere Nederlandse films, Layla M. en A Gentle Creature voorgenomineerd zijn.

In totaal zijn er in twintig categorieën filmprijzen te winnen. De nominaties in de meeste categorieën worden op 4 november bekendgemaakt.