Brimstone maakt kans op grote Poolse prijs

Cameraman Rogier Stoffers maakt kans op de Gouden Kikker, de grote prijs die aan de competitiefilm met het beste camerawerk wordt uitgereikt.Dat heeft het festival op zijn website bekendgemaakt. Het zou de tweede maal zijn dat Stoffers de prijs krijgt; twintig jaar geleden won de Nederlander het beeldje voor de film Karakter, die ook een Oscar won. Camerimage vindt elk jaar half november plaats in de Poolse stad Bydgoszcz.

Andere titels in de competitie dit jaar zijn onder meer First they killed my father van Angelina Jolie, de Russische Oscarkandidaat Loveless en de omstreden horrorfilm mother! van regisseur Darren Aronofsky.

Demonische priester

Brimstone vertelt over een demonische priester (Guy Pearce) die het op een onschuldig meisje heeft gemunt. De thriller was eind vorige maand de grote winnaar op het Nederlands Film Festival. Brimstone won de beeldjes voor beste film, regie, geluid, production design, camera en muziek.

De film van Koolhoven trok in het voorjaar, toen die in première ging, 200.000 bezoekers naar de Nederlandse bioscopen.