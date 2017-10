'Butler' Robert Guillaume overleden

Guillaume werd vooral bekend door zijn rol als butler Benson DuBois in de televisieserie Benson. Hij speelde de rol van de sarcastische en driftige butler eerst in de comedy Soap, die begon in 1977. Voor deze rol kreeg hij in 1979 een Emmy. Omdat zijn personage zo populair werd, kreeg Guillaume de eigen serie Benson die liep van 1979 tot en met 1986. In 1985 won hij opnieuw een Emmy.

In 1994 leende Guillaume zijn stem aan de mandril Rafiki in de Disneyfilm The Lion King.