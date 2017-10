Kid Rock gaat toch niet voor senaatszetel

„Fuck nee, ik stel me niet verkiesbaar voor de Senaat”, zei Rock luid en duidelijk op de vraag van Stern of hij zijn aangekondigde kandidatuur doorzet of dat het om een stunt ging. „Ben je gek ofzo?”, vervolgde Kid Rock, die in het echt Robert James Ritchie heet. De zanger steunde tijdens de laatste presidentsverkiezingen Donald Trump en is een uitgesproken Republikein.

„Zeggen dat ik me verkiesbaar ging stellen, is het slechtste advies dat ik mezelf ooit heb gegeven, maar wel creatief gezien het beste dat me is overkomen”, zegt Rock die eraan toevoegt dat hij trots is dat mensen hem steunden en zijn mening waarderen. „Iedereen weet nu waar ik sta”, aldus de zanger.

Ondanks geruchten en vragen van Stern bleef Kid Rock volhouden dat het niet om een publiciteitsstunt ging, maar dat hij al langere tijd serieus overwoog om de politiek in te gaan.