Dochter Paul Walker schikt met Porsche

Meadow acht de autofabrikant medeverantwoordelijk voor de dood van haar vader Paul, die als passagier in een Porsche levend verbrandde na een botsing. Bij het ongeval kwam ook de bestuurder Roger Rodas om het leven. De 18-jarige Meadow stelde dat haar vader de crash overleefd zou hebben als Porsche goede veiligheidsvoorzieningen in de auto had geïnstalleerd.

Ook de vader van de acteur, Paul Walker III, trof een schikking in een zaak tegen Porsche. De bedragen die zijn gemoeid met beide schikkingen zijn niet bekend gemaakt.

In een eerdere rechtszaak, aangespannen door de weduwe van Rodas tegen Porsche, oordeelde de rechter dat het fatale ongeluk niet de schuld van de automaker was.