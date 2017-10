Veel artiesten bij afscheid Kenny Rogers

Kenny Rogers en Dolly Parton Ⓒ Hollandse Hoogte

De 79-jarige Rogers neemt vanavond afscheid met een show in de Bridgestone Arena in Nashville. Veel artiesten zullen daar met hem op het podium staan. Zo zal Dolly Parton voor de laatste keer met Rogers hun grote hit Island in the Stream zingen. Ook Little Big Town, The Flaming Lips, Idina Menzel, Elle King, Jamey Johnson en Alison Krauss treden op tijdens het afscheidsconcert.