Justitie vervolgt 'boilerrooms'-beleggingsfraude nauwelijks

Wie toehapt op voorstellen, is zijn geld kwijt. Opsporing en vervolging blijven doorgaans achterwege, omdat het onderzoek naar dit soort fraude als te moeilijk wordt gezien, schrijft de Volkskrant zaterdag.

Drie weken geleden waarschuwde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat het aantal boilerrooms dat in Nederland actief is, duidelijk toeneemt. De toezichthouder plaatste vorig jaar 22 boilerrooms op een waarschuwingslijst, dubbel zoveel als in 2015.

Hoeveel slachtoffers deze fraudeurs in Nederland maken, weet de AFM niet. Vermoedelijk melden velen zich niet uit schaamte.