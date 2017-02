Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Recordomzet FloraHolland in valentijnsweek

40 min geleden

AALSMEER - De periode voorafgaand aan Valentijnsdag gaat voor bloemenveiling FloraHolland de boeken in als de week met de hoogste omzet ooit. De veilingreus maakte donderdag bekend dat er in de dagen tot 14 februari een recordomzet van 142 miljoen euro was geboekt.