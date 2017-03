FNV ziet stakingsbrekers bij Recticel

Bij Recticel staken werknemers sinds ruim een week voor de zesde keer in vier maanden voor meer loon. Zij eisen in de nieuwe cao een loonsverhoging van 3 procent per jaar, terwijl het bedrijf niet verder wil gaan dan 0,7 procent. Daarbij trachtte de producent van schuimvullingen voor meubelen en matrassen en isolatiemateriaal tevergeefs stakingen te verbieden via een kort geding.

Volgens de bond overtreedt Recticel de wet door personeel van andere bedrijven en uitzendbureau's in te zetten om de staking te breken. De inspectie van het ministerie van Sociale Zaken onderzoekt die beschuldiging momenteel.