Eigenaar Financial Times investeert in Blendle

Om welke bedragen het gaat, wordt niet naar buiten gebracht. De nieuwe investeerders bliezen in een persverklaring wel de loftrompet over de onderneming: "Wat Spotify is voor muziek en Netflix voor video is Blendle voor journalistiek", aldus Robert-Jan Galema, directeur bij INKEF. Blendle-oprichter Alexander Klöpping noemde de nieuwe samenwerking "een van de meest opwindende uitgeversinitiatieven van de laatste tijd".

Blendle werd tweeënhalf jaar geleden opgericht en heeft inmiddels meer dan 1 miljoen gebruikers. In het assortiment zijn zowel Nederlandse, Duitse als Engelstalige bladen te vinden. De onderneming wist eerder al een investering van 3 miljoen euro op te halen bij The New York Times en de Duitse mediareus Axel Springer.