Vrachtwagenbouwer FAW Jiefang deed de test op het eigen technologische centrum in Changchun. De truck kon zelf obstakels herkennen, vertragen, omkeren en snelheid maken. Verder reageerde het voertuig goed op onder meer verkeerslichten en kon het zonder problemen inhalen.

Ongelukken

Het is de bedoeling dat FAW Jiefang de vrachtauto in 2018 in productie gaat nemen. Met zelfrijdende auto's zijn wereldwijd enkele ongelukken gebeurd. Vorig jaar kwam in Florida een man om het leven toen de Tesla waarin hij zat tegen een vrachtwagen reed. Ook zelfrijdende auto's van Google waren al enkele keren betrokken bij een ongeluk.