Autoverkopen Europa toegenomen

In totaal werden er in de EU in de eerste drie maanden van het jaar ruim 4,1 miljoen personenauto's op kenteken gezet. De maand maart was goed voor 1,9 miljoen auto's. In de vijf grootste markten binnen Europa was eensgezind sprake van een stevige groei, zowel afgelopen maand als afgelopen kwartaal.

Zo werden in het eerste kwartaal Italië 11,4 procent meer auto's verkocht dan dezelfde periode een jaar eerder. Spanje en Duitsland volgden met plussen van respectievelijk 7,9 en 6,7 procent. In het Verenigd Koninkrijk was sprake van een verkoopstijging met 6,2 procent terwijl in Frankrijk 4,8 procent meer auto's aan de man werden gebracht.

Nederland

In Nederland steeg de verkoop van nieuwe personenauto's in de maanden januari tot en met maart met bijna 23 procent. Die cijfers werden eerder al door de Nederlandse branchevereniging Bovag naar buiten gebracht. De sterke toename is mede te danken aan gewijzigde bijtellingsregels voor zakelijke rijders. Die waren ditmaal in veel gevallen goedkoper uit als hun leasebak pas in het nieuwe jaar op kenteken werd gezet.

Volkswagen, waartoe ook merken als Audi, Skoda en Seat behoren, zag zijn leidende marktpositie in Europa een fractie dalen tot 22,6 procent van de markt. Nummer twee PSA Peugeot, die ook de merken Citroën en DS vertegenwoordigd, moest het doen met exact 10 procent. Renault Group completeerde de top 3 met 9,6 procent. Ook de merken Dacia en Lada vallen onder de vlag van Renault.