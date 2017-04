Nijhuis stopt als commissaris bij de Volksbank

Nijhuis, die al sinds 2009 in de raad van commissarissen zat, had zijn functie eigenlijk pas volgend jaar hoeven neer te leggen. Maar ,,met het oog op de continuïteit'' is besloten dat hij nu al weggaat. In de vijfkoppige raad zitten nog twee commissarissen die volgend jaar niet meer in aanmerking komen voor een herbenoeming. Als die allemaal tegelijk weg zouden gaan, dan zou het lastiger kunnen zijn om bijvoorbeeld ervaringen door te geven.

De Volksbank verwacht op korte termijn bekend te maken wie Nijhuis opvolgt.