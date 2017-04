Holland Casino naar rechter om stakingen

Het staatsgokbedrijf spant een kort geding aan tegen de vakbonden die actie voeren uit onvrede over de nieuwe cao. In het kort geding, dat zaterdagmiddag dient, eist het casino dat komende acties enkele uren vooraf worden aangekondigd.

Vrijdag werd voor de vijfde dag in een week tijd gestaakt door personeel van Holland Casino in verschillende plaatsen. Naast Leeuwarden vonden ook acties plaats in Groningen, maar daar bleef het gokpaleis met beperkt spelaanbod open.

Holland Casino wil worden geïnformeerd over op handen zijnde acties, om de veiligheid van gasten en personeel te waarborgen. Volgens het bedrijf leidde de stakingen de afgelopen dagen tot onaanvaardbare risico's omdat personeelsleden die bijvoorbeeld eerste hulp moeten verlenen bij calamiteiten of medewerkers die zorgen voor het toezicht op speelgeld plotseling de taken neerleggen en het pand verlaten.

Het gokbedrijf benadrukt het recht op actie te respecteren, maar hoopt een redelijke aanzegtermijn te kunnen afdwingen.

Vakbonden FNV, De Unie en ABC leiden de acties, onder meer uit onvrede over te hoge werkdruk en te lage beloning. Ook vrezen zij dat de aanstaande privatisering van Holland Casino na eerdere reorganisaties opnieuw banen zal kosten.