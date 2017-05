'Vertrouwen woningmarkt neemt weer licht toe'

Volgens de VEH is de opleving vooral te danken aan de licht gedaalde hypotheekrente. Ook de verdere stijging van de huizenprijzen heeft het vertrouwen vooruitgeholpen. Wat daarentegen remmend werkte was de aanhoudende verschraling van het aanbod van te koop staande woningen. Die maakt het voor veel mensen aanzienlijk lastiger om een geschikte woning te vinden. De indicator die de VEH gebruikt kwam afgelopen maand uit op 111 punten. Dat is een punt hoger dan de maand ervoor. Eerder dit jaar stond de graadmeter nog op 121 punten.

Het aantal aanvragen voor een nieuwe hypotheek vertoont over de gehele linie nog steeds een stijgende lijn. Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) telde over de eerste vier maanden van het jaar 15 procent meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is meer dan ooit gemeten. Wel ziet HDN, dat ongeveer vier op de vijf hypotheekaanvragen in Nederland registreert, een daling in de maand april ten opzichte van de maand ervoor van 22 procent. ,,Wij zijn benieuwd hoe zich dit de komende maanden verder zal ontwikkelen'', zo verklaart HDN-directeur Reinier van der Heijden.